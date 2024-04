TV namigi: trmasti Škot, krvava zgodba iz predmestja, naši varuhi kiti in Luka

Nedelja, 21. aprila

Etruščanski nasmeh (Premiera): TV SLO 1 ob 15.10

Etruscan Smile. ZDA, 2018. Režija: Oded Binnun. Igrajo: Brian Cox, JJ Feild, Thora Birch, Rosanna Arquette, Aero Kapow Epps. Kom. 105 min.

V komični drami o odtujeni družini igra izjemni škotski igralec Brian Cox.

Prileten Rory MacNeil (Cox), najbolj trmast človek na Škotskem, zaradi slabega zdravstvenega stanja nima druge izbire, kot da zapusti dom in se začasno preseli v stanovanje svojega odtujenega sina Iana (JJ Feild) v San Franciscu. Tam ima možnost boljše zdravstvene oskrbe. Sin kot zagnan karierist že tako komajda izpolnjuje obveznosti, ki jih ima v družini z dojenčkom, v zakonu in karieri.

Po vselitvi se med sinom in očetom razvnamejo stari prepiri zaradi različnih vrednot in načina vzgajanja otroka. Rory se v novem okolju počuti tuje in utesnjeno, sinu očita, da ni pravi moški, a se vseeno naveže na vnuka Jamieja in si tako zagotovi nekaj svobode pri uveljavljanju svojega načina vzgoje. S tem stopi na živce novopečenim staršem.

Ljubezen in smrt (Premiera): HBO ob 20.00

Love & Death. ZDA, 2023. 1/7. Režija: Lesli Linka Glatter. Igrajo: Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter. Miniserija. 55 min.

Ljubezen in smrt. Foto HBO

Para, ki redno hodita v cerkev, uživata družinsko življenje v teksaškem mestecu, dokler nekdo ne zgrabi za sekiro.

Ta osupljiva miniserija, ki jo je napisal David E. Kelley, je resnična zgodba o Candy in Patu Montgomeryju ter Betty in Allanu Goru – dveh bogaboječih parih, ki uživata življenje v majhnem mestu v Teksasu, dokler nekega dne ne pride do prevare. Candy in Betty sta imeli veliko skupnega: skupaj sta peli v metodističnem cerkvenem zboru, njuni hčerki sta bili najboljši prijateljici, njuna moža pa sta imela dobre službe v tehnoloških podjetjih v severnem predmestju Dallasa. A pod površjem njunega na videz popolnega življenja sta obe ženski vreli od neizrečenih frustracij.

Po presenetljivo napetem trenutku na cerkveni odbojkarski tekmi Candy predlaga Allanu ljubezensko afero ...

Košarka (M); Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks: Arena Premium ob 21.00

NBA 2023/2024. Končnica, 1. tekma. Prenos.

Luka Dončić. Foto Reuters

Ob 21. uri bo na vrsti studio v prvi vrsti, potem pa se ob 21.30 začen prva tekma končnice za Dallas Mavericks. Potem ko so Dallas Mavericks lani ostali brez končnico se spet vračajo v izločilne boje in že tretjič se bodo pomerili s Clippersi, ki so bili ob prejšnjih dveh priložnostih uspešnejši. Serija se konča, ko prva ekipa doseže štiri zmage.

Kiti, varuhi planeta (Premiera): TV SLO 1 ob 22.35

Les gardiennes de la planète. Fr., 2023. Režija: Jean-Albert Lièvre. Dok. film. 85 min.

Kiti, varuhi planeta. Foto TVS

V filmu, ki je bil posnet po navdihu pesmi Heathcotea Williamsa Whale Nation, spremljamo prvoosebno pripoved kita grbavca, ki nam razkriva, kako pomembno vlogo imajo ti orjaški sesalci na modrem planetu. Že več kot 50 milijonov let ohranjajo ekosistem v ravnovesju. Skrbijo, da na Zemlji lahko dihamo.

V morju se med seboj sporazumevajo, pojejo, radi pa prisluhnejo tudi novim melodijam, ki si jih nato zapišejo v spomin in predajajo novim rodovom. Dokler se ni pojavil človek, niso imeli sovražnika. S človekovim napredkom in razvojem industrije so ti morski velikani začeli izginjati.