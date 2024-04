TV namigi: Tudi ženske streljajo, mar ne?

Torek, 30. aprila

Dosje: Nasilje nad ženskami (Premiera): TV SLO 1 ob 20.30

Slo., 2024. Avtorica: Vanja Kovač. Dok. odd. 35 min.

Na območju zahodnega Balkana je dom najnevarnejši kraj za ženske.

V Sloveniji kar dve tretjini spolnega ali fizičnega nasilja nad ženskami zagrešijo njihovi intimni partnerji. Leta 2022 je bilo v intimnem partnerskem odnosu umorjenih sedem žensk, leto prej štiri, leta 2020 deset. In kot je pred časom opozorila ena od nevladnih organizacij, femicid ni le družinska tragedija, ampak rezultat patriarhalne družbe in sistemske neenakosti. Čeprav spada Slovenija po kriminaliteti med varnejše države, pa v mednarodnem okviru izstopamo po nasilju nad ženskami v družini.

Nekateri strokovni delavci in celo sodniki umore žensk povezujejo z ljubosumjem in krivdo delno pripisujejo žrtvam. Pa vendar so ti umori praviloma posledica zgodovine predhodnega nasilja, nasilne osebnosti povzročitelja ter njegovih tradicionalnih prepričanj, da mu mora biti ženska podrejena in da je njegova last.

Avtorica Vanja Kovač je v sodelovanju z državami nekdanje Jugoslavije zbrala pretresljive zgodbe žensk, ki so žrtve nasilja, največkrat v družini.

Na poti k ljudem (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2024. Režija: Magda Lapajne. Izobr.-dok. film. 30 min.

Na poti k ljudem. Foto TVS

Oddaja prikazuje požrtvovalno delo patronažnih medicinskih sester, ki so vsak dan v oporo številnim bolnikom. Na območju Slovenije jih deluje okrog 950. Medicinske sestre v patronažnem varstvu zagotavljajo celovito oskrbo pacientov znotraj njihovih domov ter v agencijah in ustanovah, ki služijo ljudem, ki imajo posebne zdravstvene potrebe.

V filmu spoznamo njihovo delo, ki zajema preventivno in kurativno zdravstveno nego, od spremljanja zdravstvenega stanje pacientov na njihovem domu, do obravnave otročnic in dojenčkov po odpustu iz porodnišnice. V zadnjem času se zahtevnost njihovega dela povečuje, saj se zaradi krajšanja ležalne dobe v bolnišnici bolniki hitreje vračajo v domače okolje.

Nogomet (M): Bayern – Real Madrid: Kanal A ob 20.30

UEFA Liga prvakov 2023/2024. Polfinale, 1. tekma. Prenos. 155 min.

Bayernov vratar Manuel Neuer. Foto Kai Pfaffenbach/Reuters

Oba evropska velikana sta v četrtfinalu izločila predstavnika z Otoka, oboji so imeli težko delo, zlasti to velja za Špance. Obeta se prava poslastica na obračunu izenačenih tekmecev, v katerem naj bi imeli skromno prednost Madridčani. Med drugim gre za dvoboj kar dvajsetkratnih evropskih prvakov, saj ima Real že 14 naslovov, Bayern pa 6.