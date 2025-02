TV namigi: TV klinika z Davidom Zupančičem in obtožba: Ukradla si mi zločin

Sreda, 19. februarja

TV klinika z Davidom Zupančičem je pogovorna 25-minutna popoldanska oddaja, v kateri bo David Zupančič, javnosti sicer znan kot zdravnik infektolog, pisatelj in ustvarjalec podkastov, gostil različne strokovnjake s področja medicine ter ljudi, ki so imeli izkušnjo bolezni. Z njimi se bo pogovarjal o simptomih posamezne bolezni in procesu zdravljenja.

V prvi oddaji z naslovom Parodontalna bolezen – od diagnoze do zdravljenja bosta gosta parodontolog Tom Kobe, dr. dent. med., spec. parodontologije, ter mlada igralka Ana Pavlin predstavila potek zdravljenja parodontalne bolezni.

Mon crime. Fr., 2023. Režija: François Ozon. Igrajo: Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Dany Boon. Kom. 105 min.

Moj zločin legendarnega Françoisa Ozona je komična kriminalna drama.

Pariz, leto 1930. Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz) je pariška igralka brez denarja, ki gre na sestanek k slavnemu producentu. Mož ji ponudi vlogo, če bi postala njegova ljubica. Ko ga Madeleine zavrne, jo poskusi posiliti in dekle komaj zbeži. Kmalu jo obišče policija, češ da so moža našli mrtvega in Madeleine obtožijo umora.

K sreči ji priskoči na pomoč najboljša prijateljica Pauline Mauléon (Rebecca Marder), mlada brezposelna odvetnica in skupaj ugotovita, da bo morda najlažje kar priznati umor, a reči, da je to storila v samoobrambi. Obramba je uspešna in Madeleine zaživi novo življenje, polno priložnosti, ki vodijo k uspehu in slavi.

A tukaj se zgodba šele začne. Nekega dne na njena vrata potrka nekdanja uspešna igralka v nemih filmih Odette Chaumette (Isabelle Huppert), ki pa zdaj ne dobiva več vlog. Pove ji, da je ona umorila producenta in Madeleine obtoži, da ji je ne le ukradla zločin, ampak tudi slavo, ki je prišla po njem.

Športni namig UEFA Liga prvakov: Real Madrid – Manchester City Madridčani so v Manchestru ponovili vajo in po dveh zaostankih dobili tekmo, v kateri so si ustvarili več priložnosti in potrdili, da je tekmec v krizi. Angležem zmanjkuje časa za preobrazbo in dvig forme, toda ob kakovosti, ki jo premorejo, jih ne gre kar tako odpisati. Če kdaj, potem mora City v Madridu pokazati in dokazati, da gre za ugledno ekipo, sposobno podvigov.

Slo., 2020. Režija: Jurij Gruden. Dok. film. 75 min.

Dokumentarec o vrtoglavem vzponu in padcu slovenskega informacijsko-tehnološkega giganta Iskra Delta. Janez Škrubej s skupino sošolcev elektrotehnikov ustanovi podjetje. Ustanovi ga v kleti, piše se leto 1976. Podjetje Iskra Delta se uveljavi bliskovito hitro, predvsem na vzhodnem trgu, sama izdeluje računalnike in jih nadgrajuje, vanje pa vstavlja le ameriške čipe, ki zaradi takratnega embarga ne morejo na vzhodni trg.

V trenutku, ko postane tehnologija Iskre Delte preveč neodvisna in ko ameriškim proizvajalcem ne le konkurira, ampak jih na nekaterih področjih celo prekaša, se zanjo začne zanimati Cia: tehnologija ne sme v roke sovražniku. Na drugi strani pa vidi KGB v Iskri Delti zadnjo možnost, da bi Vzhod nadoknadil tehnološki zaostanek. Iskri Delti se po robu postavi tudi domača oblast, predvsem zaradi kratkovidnosti, podkupljivosti in »slovenske« zavisti.