Uradni obisk japonskega cesarja s kancem spomina na študij

Japonskemu cesarju Naruhiti in njegovi soprogi, cesarici Masako, je po več letih preložitev vendarle uspelo uresničiti obisk v Združenem kraljestvu, kjer sta srečala s kraljem Karlom III. in kraljico Camillo. To je sicer tretji državniški obisk v času Karlove vladavine in prvi po tistem, ko so britanskemu monarhu diagnosticirali raka. Uradni razlog za potovanje je okrepitev dolgoletnih vezi med kraljevima družinama, je pa cesarju Velika Britanija blizu, saj je študiral v Oxfordu.

Obisk japonskega cesarja je bil načrtovan že za leto 2020, ko je bila kraljica Elizabeta II. še živa, vendar so ga preložili zaradi očitnega razloga tistega časa, pandemije covida-19. Njun prvi čezmorski državniški obisk po Naruhitovem ustoličenju (leta 2019) na prestol krizantem se je tako zgodil na Elizabetinem pogrebu leta 2022, vendar seveda to ni bila vrsta obiska, kakršnega so sprva načrtovali.

Kot del družine

»Resnično sem vesel, da bom tokrat lahko obiskal Veliko Britanijo,« je Naruhito povedal novinarjem pred potovanjem, ki se je začelo v soboto in bo trajalo do 29. junija. Kot je dodal, obžaluje, da potovanja nista mogla opraviti, ko je bila kraljica Elizabeta II. še živa, in obudil spomine na prva srečanja z njo, ko je v začetku 80. let prejšnjega stoletja prišel študirat v Veliko Britanijo. Tedaj ga je kraljica povabila v Buckinghamsko palačo na čaj, ki ga je pripravila kar sama. »Na prisrčno gostoljubje, ki sem ga bil deležen od njenega veličanstva kraljice in kraljeve družine, imam lepe spomine, saj sem se počutil kot del njihove družine,« je povedal 60-letni Naruhito.

Naruhito je prestol zasedel leta 2019, leto zatem naj bi se srečal z britansko monarhinjo, a to zaradi pandemije ni bilo mogoče. FOTO: Justin Tallis/AFP

Elizabeta II. je med 70-letno vladavino gostila dva japonska državna obiska: cesarja Hirohita leta 1971 in njegovega najstarejšega sina cesarja Akihita, očeta zdajšnjega cesarja, leta 1998.

»Z obiskom bi si želel sprožiti tudi razmislek o dolgi zgodovini izmenjav med Japonsko in Veliko Britanijo,« je dejal Naruhito in izrazil upanje, da bo še naprej gojili prijateljstvo s kraljem Karlom III. in kraljico Camillo ter drugimi člani britanske kraljeve družine. Uradni razlog za potovanje je prav okrepitev dolgoletnih vezi in prikaz tesnih odnosov med državama.

Srečanje s Sunakom ni predvideno

Obisk japonskega cesarskega para je tretji državniški obisk, odkar so okronali Karla III., in prvi po tistem, ko so britanskemu monarhu diagnosticirali raka. Pred obiskom je Naruhito dejal, da je hvaležen, da ga bo kralj kljub bolezni gostil, in poslal dobre želje Karlovi snahi Kate, ženi prestolonaslednika princa Williama, ki je na preventivni kemoterapiji zaradi raka. »Razumem, da oba preživljata težko obdobje, vendar molim, da bo njuno zdravljenje potekalo brez težav in da bosta hitro okrevala,« je dejal.

Uradni del obiska se začene v torek. FOTO: Suzanne Plunkett/ Reuters

Japonski cesarski par bo obiskal tudi Oxford, kjer je cesar Naruhito študiral pred štiridesetimi leti, še posebej z zanimanjem si bosta ogledala poplavno pregrado na reki Temzi, ki jo je raziskoval med študijem.

Obisk sovpada z britansko predvolilno kampanjo (volitve bodo 4. julija), uradnik japonskega zunanjega ministrstva pa je dejal, da formalno srečanje s predsednikom vlade Rishijem Sunakom za zdaj ni predvideno, je poročal Reuters.

Uradni državni del potovanja se bo začel v torek, ko bo uradno pozdravil cesarja tudi princ William, nato pa se bo z veliko kočijo odpeljal do Buckinghamske palače, kjer bo potekal državniški banket. Med potovanjem bo Naruhito zasebno obiskal tudi kapelo svetega Jurija na gradu Windsor in položil venec na grobnico kraljice Elizabete II..