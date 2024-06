Spopad med diktaturo in svobodo je večen

V nadaljevanju preberite:

Lahko bi se končalo čisto drugače, pravijo zgodovinarji. Če bataljon ameriških rangerjev ne bi preplezal strme pečine do nemškega topništva in ga onesposobil, zavezniški vojaki poveljnika zavezniških sil generala Dwighta Eisenhowerja morda ne bi prevladali nad Hitlerjevo armado. Poznejši ameriški predsednik je imel, kot poročajo, že napisano izjavo s prevzemom krivde, če se invazija ne bi posrečila, a se lahko Evropa in svet zahvalita za svobodo in blagostanje usodnemu dnevu pred 80 leti.