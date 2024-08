V obtok prvi kovanci za en funt s podobo kralja Karla III.

V Veliki Britaniji so danes v obtok prišli prvi kovanci za en funt s podobo kralja Karla III. Na drugi strani kovanca sta upodobljeni čebeli, s čimer želijo poudariti kraljevo ljubezen do narave. Doslej so v obtok že dali bankovce s kraljevo podobo in kovanec za 50 penijev.

V obtoku je za skoraj tri milijone funtov kovancev z novo podobo, ki bodo počasi pristali v žepih in denarnicah ljudi po vsej državi. Na eni strani kovanca je portret kralja Karla, na drugi pa dve čebeli, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

»Vemo, da bodo zbiratelji in javnost navdušeni, ko bodo ta posebni kos zgodovine dobili v drobižnico,« je dejala direktorica oddelka za spominske kovance pri kraljevi kovnici Rebecca Morgan.

FOTO: Reuters

Ob kraljevih kovancih pa v obtoku ostajajo tudi tisti s podobo preminule kraljice Elizabete II. Po potrebi bodo starejše, poškodovane kovance umikali iz obtoka in dodajali nove s podobo kralja. Tako bodo postopoma glede na potrebo predstavili še preostale za 1, 2, 5, 10 in 20 penijev ter kovanec za dva funta. Na vsakem je upodobljena živalska oziroma rastlinska vrsta, med drugim navadna veverica, mormon in hrastov list.

Morganova je še izrazila upanje, da bodo vzorci na vseh kovancih spodbudili pomembne razprave o ohranjanju teh vrst.

Pred tem so novembra lani v obtok že dali kovanec za 50 penijev, junija pa bankovce s kraljevo podobo.