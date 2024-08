Edini kralj, ki ima v krsti tudi svoje srce, počiva v Novi Gorici

V nadaljevanju preberite:

Nikoli ne bo jasno, ali je edinstveno poslanstvo frančiškanskemu samostanu Kostanjevica pri Novi Gorici poklonila usoda, ali naključje, ali je šlo le za splet zgodovinskih okoliščin. Zadnji francoski kralj Karel X. je iz sobe, v kateri je gostoval pri grofu Francu Coroniniju, gledal naravnost na Kostanjevico in se odločil, da bi bil rad tam pokopan. Kraljevo željo so izpolnili in Karel X. je danes edini francoski kralj, ki ne počiva v Franciji. Čeprav leži na francoski zemlji.

V kripti na Kostanjevici leži pet članov plemenite družine Burbonov, v niši pred grobnico pa je pokopan tudi dvorni minister Karla X. Za tiste čase izjemno visok možakar, ki je meril kar dva metra, je sam izrazil željo, da bi imel svoje zadnje počivališče ob kralju, ki ga je nadvse cenil. Tudi on je bil povezan z našimi kraji, saj je imel posesti med drugim v Kanalu.

V sarkofagih iz kraškega marmorja, do katerih obiskovalec pride po dolgem, ozkem hodniku, so pokopani kraljev najstarejši sin Ludvik XIX. in njegova žena ter Henrik V., vnuk Karla X. in zadnji član veje francoskih Burbonov. Ob Henriku počivata njegovi sestra in žena, ki je umrla zadnja. Prav po njeni zaslugi so tudi preostali člani kraljeve družine pokopani na Kostanjevici.

Štiri kamnite krste so si podobne, le ena se od njih močno razlikuje – tista, v kateri je pokopana Karlova sestra, žena Karla III. Po smrti so jo namreč pokopali v Benetkah in nato njeno temno bakreno, okrašeno krsto prepeljali na (danes) slovenska tla. S prostim očesom ni mogoče videti in vedeti, da kralj v resnici počiva na francoski zemlji. Pater Žvokelj je pojasnil, da je pravzaprav pokopan v trojni krsti. V kamniti sta namreč še lesena in pločevinasta, v podstavku na dnu pa zemlja, ki so jo prinesli iz Francije.