V Tržaškem zalivu odkrili veliko jato rumenoustih barakud

Miramarski naravni rezervat je na svoji spletni strani objavil presenetljiv posnetek velike jate rumenoustih barakud (sphyraena viridensis), ki so nekoč živele v toplejših tropskih morjih, globalno segrevanje pa jim je odprlo vrata v Sredozemlje.

Kot navaja tržaški Primorski dnevnik, ta vrsta invazivne plenilske ribe v Tržaškem zalivu ni neznana, saj so v preteklosti že opazili posamezne primerke, tokrat pa gre prvič za veliko jato, ki jo sestavlja okrog sto rumenoustih barakud.

Prav v tem je posebnost, so sporočili strokovnjaki Miramarskega naravnega rezervata, ki tako kot njihovi kolegi drugod znova opozarjajo na širjenje toploljubnih vrst po nekoč hladnejšem Jadranu.

Značilno plenilska riba lahko zraste več kot meter v dolžino, čeprav je običajno manjša. V Jadranu se pojavlja približno zadnjih 15 let, so zapisali v Trstu. Večkrat jo zamenjujejo z evropsko barakudo (sphyraena sphyraena), za katero so znane tudi oznake škaram, morska ščuka idr.

Ker barakude slovijo po izjemni hitrosti in ostrih zobeh, si kopalci v Jadranu gotovo ne želijo bližnjih srečanj z njimi, a sodeč po zapisih v medijih človeku niso nevarne.