Vabljeni na nepozaben oddih v terme – na Šmarješki teden zvestobe!

Poleg nepozabnih doživetij ponujajo tudi ugodne cene in brezplačen prevoz z veselim avtobusom, lahko pa osvojite tudi nagrado – brezplačen vikend oddih!

V Šmarjeških Toplicah vsako leto februarja organizirajo niz posebnih oddihov, na katere povabijo svoje zveste goste, udeležite pa se jih lahko tudi bralci portala delo.si. Čaka vas hotelsko udobje in pestro dogajanje – prilagojeno je starejšim in zagotavlja zabavo, nova spoznanja, sprostitev in nepozabne trenutke.

Moto je tokrat Polni energije, polni življenja!

Šmarješki tedni zvestobe trajajo od nedelje do nedelje in se letos začnejo že 26. januarja – trajajo pa vse do 2. marca!

FOTO: Jernej Kokol

Pripravili so vam zanimive, poučne in zabavne vsebine: