Vse se je začelo pred sloni v živalskem vrtu v San Diegu

Na valentinovo leta 2005 so mladi inženirji Steve Chen, Chad Hurley in Jawed Karim registrirali platformo youtube in odprli pisarno nad picerijo v San Mateu v Kaliforniji. Prvotna ideja je bila sicer vzpostavitev platforme za romantične zmenke, a se je izkazalo, da imajo domači posnetki večji potencial. Prvi video, ki so ga objavili, se je imenoval Jaz v živalskem vrtu, dolg je bil 19 sekund. Petindvajsetletni Jawed Karim se je postavil pred ogrado s sloni v živalskem vrtu v San Diegu in 19 sekund nakladal o rilcih. »Kul stvar pri teh fantih je to, da imajo res, zelo, zelo dolge ... In to je skoraj vse, kar lahko povem.« Video je posnel njegov sošolec Yakov Lapitsky, objavljen je bil 23. aprila 2005. Stran je uradno začela delovati 15. decembra 2005. Po kasnejših besedah ​​Jaweda Karima so youtube navdihnile tudi težave z iskanjem posnetka razgaljenih prsi Janet Jackson med nastopom v polčasu Super Bowla.

Malo je znanega o življenju Karima, danes 45-letnega računalniškega inženirja, ki je prispel v ZDA v zgodnjih devetdesetih s starši iz nekdanje Nemške demokratične republike. Prisostvoval je pri ustvarjanju platforme in prispeval nekaj ključnih idej za preoblikovanje preprostega skladišča amaterskih videov v največjo platformo za avdiovizualne vsebine in drugo najbolj obiskano spletno stran na svetu, takoj za Googlom, piše španski El Pais. Od njegovega prvega posnetka v živalskem vrtu je youtube zrasel v platformo, kjer se zbirajo milijoni neznancev, ustvarjajo in gledajo vsebine drug drugega.

Karim je soustanovitelja Chena in Hurleyja srečal pri delu v PayPalu. Pogosto so imeli neformalne sestanke v kavarnah, Karimovem stanovanju ali Hurleyjevi garaži. Čeprav so vsi trije navedeni kot soustanovitelji podjetja, je bil Karim pripisan kot zunanji svetovalec.

Za Karima je bil akademski svet očitno bolj privlačen kot vodenje podjetja. Medtem ko sta njegova partnerja postala internetna zvezdnika, se je vpisal na podiplomski študij računalništva na univerzi Stanford. Zaradi njegove manjše vloge v podjetju je bil javnosti večinoma neznan, dokler youtube leta 2006 ni kupil Google. Karim je leta 2008 s partnerjema Keithom Raboisom in Kevinom Hartzom ustanovil tudi tvegani sklad Youniversity Ventures, katerega namen je financiranje projektov podjetnih študentov. Prek sklada je bil eden prvih vlagateljev v Airbnb.

Youtube javno sicer ne razkriva števila videoposnetkov na platformi, vendar raziskava The Atlantic iz leta 2023 ocenjuje, da je na platformi 14 milijard javno vidnih videoposnetkov. Kot piše Wikipedija, je imel januarja 2024 youtube več kot 2,7 milijarde aktivnih uporabnikov mesečno, ki so si vsak dan skupaj ogledali več kot milijardo ur videoposnetkov.