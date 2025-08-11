Za maturantski izlet tudi tisoč evrov in več

Grški otok Krf, špansko letovišče Lloret de Mar in Budva na črnogorski obali so turistične točke, ki si jih dijaki tretjih letnikov slovenskih srednjih šol trenutno najraje izberejo za maturantski izlet. Cene maturantskih izletov se za prve prijavljene začenjajo pri okoli 450 evrih, na koncu se za isti celotedenski aranžma s polpenzionom – skupaj s fakultativnim programom in dnevno žepnino dijaka – povzpne na okoli 1100 evrov ali več.

V zadnjih tridesetih letih so agencije na maturantski izlet odšlo najmanj 300.000 slovenskih dijakov. Le redke so še šole, ki maturantski izlet organizirajo v okviru šole. V preteklih letih so se zgodile tudi tragične nesreče, en dijak je umrl v prometni nesreči, eden je omahnil z balkona v hotelu, pred osmimi leti je v bolnišnici na Krfu umrla 18-letna dijakinja. Kako je poskrbljeno za varnost?

Pri agencijah zagotavljajo, da je varnost njihova prva prioriteta, in opozarjajo, da na izlet ni mogoče brez dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini, dijaki in starši prejmejo pred potovanjem tudi jasna pisna navodila, zanje organizirajo informativne sestanke, na lokacijah pa večinoma zagotavljajo 24-urno prisotnost svojih vodnikov in predstavnikov. Je v današnjem času, ko mnogi mladi že zgodaj potujejo po svetu, maturantski izlet še sploh aktualen?