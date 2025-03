V nadaljevanju preberite tudi:

Španka Maria Branyas Morera je bila januarja 2023 najstarejša prebivalka našega planeta, avgusta lani pa je umrla pri 117 letih in 168 dneh starosti. Znanstvene študije – vrsto medicinskih testov so začeli izvajati že pred njeno smrtjo – so pokazale, da je imela posebne gene, ki so njene celice ohranjali mlade. Gre za doslej najpopolnejšo raziskavo superstoletnika, ki posredno razlaga skrivnosti dolge življenjske dobe.