Zakaj Meghan ne bo na kronanje Karla III.

Po objavi novice, da se bo kronanja britanskega kralja Karla III., ki bo 6. maja, udeležil njegov sin princ Harry, ne pa tudi njegova soproga Meghan z otroki, so se na Otoku pojavile številne špekulacije, zakaj gre. Vse skupaj je bolj ali manj plod ugibanj, nekateri pa preprosto pišejo: Zakaj? Ne vemo.

Meghan naj bi ostala doma v Kaliforniji z otrokoma, princeso Lilibet in princem Archijem, ki bo prav na dan kronanja dopolnil štiri leta. Česar pa mlada mati ne bi zamudila za nobeno ceno, a seveda v celoti podpira svojega moža.

Britanski mediji še pišejo, da so odnosi med Susseškima in preostalo kraljevo družino na najnižji ravni in Meghan bi se tako soočila s številnimi neprijetnimi situacijami, poleg tega ni največja oboževalka princese Kate, hladne poglede med njima je bilo menda opaziti že na kraljičinem pogrebu.

Neuspešna pogajanja

Kot poudarja Guardian, sta bila Harry in Meghan pred enim mesecem uradno povabljena na slovesnost po elektronski pošti, odgovora ni bilo, rok naj bi potekel prejšnji teden, organizatorji pa so bili mena vse bolj nepotrpežljivi. Po pisanju časnika naj bi šlo pri odločitvi, da Harry pride sam, tudi za nekakšen neuspeh pogajanj, da Susseška pač nista dobila, kar sta hotela. Tukaj naj bi šlo tudi za njuno vlogo pri kronanju, vključno z mestom na balkonu Buckinghamske palače in v procesiji. Harry menda že na lanski slovesnosti kraljičinega platinastega jubileja ni bil zadovoljen z vlogo, ki so jima jo dodelili.

»Da je kralj ponudil vabilo v teh okoliščinah, je bilo dobrosrčno in prizanesljivo. Toda Susseškima očitno ni bilo ponujeno dovolj,« je dejal britanski zgodovinar in biograf Robert Lacey.

Za princa Harryja bo kronanje prva priložnost, da se bo pojavil v javnosti skupaj z očetom kraljem Karlom III., Camillo in bratom Williamom, odkar jih je napadel v svoji knjigi Rezerva (Spare). Kljub temu mnogi njegov prihod vidijo v pozitivni luči kot ploden kompromis.