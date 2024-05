Sveti ogenj iz Grčije ne prinaša le miru

V Olimpiji na Peloponezu, kjer so v antiki Grki vsaka štiri leta prirejali olimpijske igre, je grška igralka Maria Mina, oblečena kot visoka svečenica, 16. aprila prižgala baklo, s katero bodo, kot veleva tradicija, na otvoritveni slovesnosti XXXIII olimpijade 26. julija v Parizu prižgali ogenj. Gorel bo do 11. avgusta. Po 12-dnevni poti na jadrnici iz 19. stoletja bodo danes zvečer sveti ogenj v lanterni v južnofrancoskem pristanišču Marseille simbolično predali gostiteljem. Iz pristanišče so morali hitro očistiti kupe smeti, ki so se nabrali, ker mestni smetarji stavkajo. S prihodom v Francijo pa se pot olimpijskega ognja dejansko šele začenja.

Na prizorišču pričakujejo 150.000 ljudi, za varnost bo – Francija je priljubljena tarča najrazličnejših islamskih teroristov – skrbelo 6000 policistov. »Bakla je čarobna zaradi simbolizma in zaradi tistih, ki jo nosijo,« je v pričakovanju svetih plamenov vzhičeno dejala francoska ministrica za mladino, šport, olimpijske in paraolimpijske igre Amélie Oudéa-Castéra. Nosilcev bo letos spomladi in poleti res veliko, vsaj kratek čas naj bi jo držalo v rokah približno 10.000 ljudi. Med njimi bodo športniki, preživele žrtve terorističnih napadov in 102-letna veteranka francoskega odporniškega gibanja med drugo svetovno vojno Mélanie Berger-Volle.

Države gostiteljice vedno nosijo baklo po različnih koncih svojega ozemlja. Ker ima Francija, nekdaj globalni kolonialni imperij, preostanke tega še vedno raztresene po vsem svetu, bo pot olimpijskega ognja temu primerna, se pravi dolga. Poleg na raznih koncih celinske Francije bodo lahko plamen v živo v prihodnjih tednih videli tudi na francoskih ozemljih v Južni Ameriki ter na njihovih otočjih na Karibih, v Indijskem ter Tihem oceanu.

Morda celo najdaljše potovanje olimpijske bakle v zgodovini pa ne vzbuja samo pozitivnih misli, povezanih z mirom in vključevanjem, ki naj bi ju simbolizirala. Po svetu divjajo številne vojne in nič ne kaže, da bi se, največja v Ukrajini že ne, končale vsaj v času olimpijade, ko so se tradicionalno sprte antične grške mestne države nehale vojskovati.

Poleg tega številni okoljevarstveno ozaveščeni opozarjajo, da bo pot bakle na vse konce sveta povzročila ogromen ogljični odtis, saj jo bodo čez oceane seveda vozili z daleč najbolj umazanim prevoznim sredstvom, letali. Tradicionalni so tudi očitki, da si multinacionalke s sponzoriranjem iger perejo svojo pravo, onesnaževalsko podobo. Morda najbolj tehten pomislek pa je prišel iz Mémorial de la Shoah, muzeja holokavsta v Parizu. Tam so pripravili razstavo, na kateri so pokazali, da ceremonije, povezane s prenosom olimpijskega ognja iz Grčije v državo gostiteljico, niso kakšni tisočletni rituali, ampak so si jih v resnici izmislili nacisti pred olimpijskimi igrami leta 1936 v Berlinu.