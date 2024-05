Triglav in Pošta ostajata strateška

V nadaljevanju preberite:

Protest sindikatov glede nove strategije upravljanja državnih naložb je, kot kaže, obrodil sadove. Po naših neuradnih informacijah je ministrstvo za finance na podlagi prejetih pripomb sklenilo Pošto Slovenije in Zavarovalnico Triglav ohraniti med strateškimi naložbami, v katerih se upoštevajo tudi družbeni interesi. Predlog odloka o upravljanju podjetij v državni lasti, ki to ureja, bi vlada menda lahko obravnavala že jutri in ga nato poslala v državni zbor.