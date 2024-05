Vodja izraelskih obveščevalcev na Evrosongu

Ronen Bar, vodja izraelske varnostno-obveščevalne službe Šin Bet je bil prejšnji teden na čelu delegacije uradnikov iz oddelka za VIP zaščito v Malmöju na Švedskem, da bi uskladili varnostne protokole za izraelske udeležence tekmovanja za Pesem Evrovizije, so v torek za The Times of Israel povedali obrambni viri.

Tekmovanje za Pesem Evrovizije so letos zasenčili protesti proti sodelovanju Izraela na prireditvi zaradi vojne v Gazi.

Izraelsko tekmovalko, pevko Eden Golan, v Malmöju spremlja številčna ekipa varnostnikov. Pevka je izpustila večino dogodkov v tednu, razen nastopov v živo in vaj.

O Barovem obisku Malmöja je prva poročala novičarska stran Ynet, ki ga je opisala kot »zelo neobičajnega« v primerjavi z običajnimi postopki, ki veljajo za izraelsko delegacijo na tekmovanju.

Šin Bet pričakuje »provokacije«, usmerjene proti Golanovi, kar terja usklajevanje med izraelskimi in lokalnimi švedskimi varnostnimi organi.V odgovor na članek je tiskovni predstavnik Šin Beta za The Times of Israel povedal, da »ne komentira urnika vodje agencije«.

Izraelski predstavnici Eden Golan stavnice napovedujejo deseto mesto. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Protiizraelski aktivisti so se več mesecev trudili, da bi Izrael letos izključili iz tekmovanja, kar je Evropska radiodifuzna zveza EBU, ki organizira tekmovanje, zavrnila.

Malmö se pripravlja na morebitne nemire med tekmovanjem, čeprav je švedska policija sporočila, da niso zaznali nobenih konkretnih groženj. Pričakujejo, da se bo protiizraelskih shodov v Malmöju v času tekmovanja udeležilo na tisoče ljudi. Švedska policija je za The Times of Israel povedala, da v okolici evrovizijske arene demonstracije ne bodo dovoljene.

Prejšnji teden je Izrael dodatno posvaril pred potovanji v Malmö in navedel »utemeljeno bojazen«, da bodo teroristi napadli Izraelce, ki se bodo udeležili tekmovanja.

Evrosong je v Izraelu zelo priljubljen, država pa je na tekmovanju slavila že štirikrat. Letos pevki Eden Golan stavnice napovedujejo deseto mesto.