V Sloveniji porast spletne prodaje prepovedanih pesticidov

V Sloveniji v zadnjem času narašča nedovoljena trgovina s pesticidi za uporabo v kmetijstvu, tudi takšnimi, ki so prepovedani v Evropski uniji, opozarja uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Nedovoljeni pesticidi se oglašujejo in prodajajo zlasti prek tujih spletnih portalov, ki ponujajo celo sredstva, ki niso odobrena v EU. Promet s pesticidi, za katere ni bila izdana odločba o registraciji ali ustrezno dovoljenje (za vzporedno trgovanje, za raziskavo in razvoj ali za nujne primere), ne v Sloveniji ne drugod v EU ni dovoljen. Poleg tega pesticidov za poklicno rabo ni dovoljeno prodajati prek spletnih portalov, pojasnjuje UVHVVR.

Uporaba pesticidov z neodobrenimi aktivnimi snovmi pomeni zelo veliko tveganje za zdravje uporabnikov pesticidov in splošne javnosti ter negativno vpliva na okolje, zlasti vire pitne vode, čebele in druge opraševalce. Povzroči lahko tudi veliko gospodarsko škodo, saj je treba pridelke, v katerih so ostanki nedovoljenih pesticidov, v celoti uničiti, opozarja UVHVVR.

Spletna prodaja pesticidov za poklicno rabo prepovedana

Pesticide lahko prodajajo le distributerji, ki imajo dovoljenje uprave za varno hrano. To pomeni, da izpolnjujejo pogoje glede prostorov in oseb, ki opravljajo promet s pesticidi, ter so vpisani v register distributerjev. Pesticidi za poklicno rabo, za katere je ob nakupu treba predložiti izkaznico o pridobitvi znanj iz fitomedicine, se lahko prodajajo le v specializiranih prodajalnah, prodaja na spletu je prepovedana. Pesticidi za nepoklicno rabo, za katere ob nakupu ni treba predložiti izkaznice, pa se izjemoma lahko prodajajo tudi v drugih prodajalnah z neživilskim blagom.

UVHVVR opozarja, da so zakonsko prepovedani tudi ponarejeni pesticidi in pesticidi, ki so bili kupljeni v drugih državah in za katere ni bilo pridobljeno posebno dovoljenje, da je njihova uporaba varna v slovenskih razmerah. Za vnos in uporabo pesticidov, ki izvirajo iz tretjih držav, je treba pridobiti posebno uvozno dovoljenje. To dovoljenje lahko pridobi le oseba, ki je vpisana v register distributerjev.

Za varen nakup in uporabo uprava uporabnikom priporoča, naj pesticide kupujejo le v pooblaščenih prodajalnah (in pri nakupu zahtevajo račun), ne pa preko spleta. Preverijo naj etiketo in rok uporabe izdelka. Ob sumu na nedovoljen pesticid pa naj uporabniki obvestijo UVHVVR oziroma pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.