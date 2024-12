Zakaj so izredno kakovostne vzmetnice Swiss+Bed tako ugodne

Kakovosten spanec – temelj vašega zdravja in dobrega počutja

Kakovosten spanec je osnova zdravega telesa in duha. Le z dovolj kakovostnega spanca lahko ohranjamo visoko raven energije, koncentracije, produktivnosti, dobro voljo in krepek imunski sistem.

Če se zbujate utrujeni, z bolečinami v hrbtu, sklepih, mišicah ali pa imate občutek, da je vaš spanec vse prej kot osvežujoč, obstaja velika verjetnost, da razlog tiči v vaši vzmetnici.

Izbiri pravega ležišča je zato treba posvetiti dovolj pozornosti. Vzmetnica, na kateri spite, mora ustrezati vsem vašim specifikam in vam zagotoviti optimalno podporo med spanjem.

Pri Swiss+Bed verjamejo, da si vsak posameznik zasluži vrhunski spanec, zato na trgu ponujajo visokokakovostne vzmetnice po ugodnih cenah – popolno kombinacijo udobja, optimalne podpore in dostopnosti.

Vrhunska kakovost in tehnološka dovršenost vzmetnic Swiss+Bed

Vzmetnice Swiss+Bed s svojo vrhunsko kakovostjo, zdravju prijaznimi materiali evropskega porekla in najsodobnejšimi tehnologijami zagotavljajo najboljšo spalno izkušnjo za ta denar.

Njihove žepkaste vzmetnice so zasnovane tako, da se popolnoma prilagodijo človeškemu telesu. S 7-conskim žepkastim vzmetenjem skrbijo za optimalno podporo, kar zmanjšuje pritisk na stične točke s telesom in omogoča bolj sproščujoč in udoben spanec. Posledično se na takih vzmetnicah zbujamo bolj naspani, manj zategnjeni in z manjšimi bolečinami kot na neprimernih ali nekakovostnih vzmetnicah.

Zaradi vsega naštetega vzmetnice Swiss+Bed uvrščamo tudi med ortopedske vzmetnice.

Vse vzmetnice Swiss+Bed vsebujejo tudi:

tehnologijo prezračevanja AirFlow : skrbi za boljšo zračnost in izločanje vlage v vzmetnici;

: skrbi za boljšo zračnost in izločanje vlage v vzmetnici; termoregulacijske materiale : zagotavljajo optimalno spalno temperaturo v vseh letnih časih. Primerno za vse, ki jih pozimi rado zebe ali so poleti bolj občutljivi za vročino;

: zagotavljajo optimalno spalno temperaturo v vseh letnih časih. Primerno za vse, ki jih pozimi rado zebe ali so poleti bolj občutljivi za vročino; antibakterijsko in antialergijsko zaščito: preprečujejo nastanek plesni in kopičenje mikroorganizmov, pršic in bakterij – idealno za alergike, astmatike in posameznike z občutljivo kožo.

Vzmetnice Swiss+Bed so zasnovane za daljšo življenjsko dobo, zato ponujajo za vse svoje vzmetnice možnost podaljšanja garancije do 15 let in 180 testnih noči.

FOTO: Swiss+Bed

Kako lahko Swiss+Bed ponuja vrhunsko kakovost po tako dostopnih cenah

Marsikdo se ob pogledu na ceno vzmetnic Swiss+Bed upravičeno vpraša: Kako je mogoče, da so vzmetnice Swiss+Bed tako kakovostne in hkrati tako ugodne?

Odgovor se skriva v njihovi viziji in specifičnem poslovnem modelu.

Vizija in pozicioniranje na trgu

Vizija blagovne znamke Swiss+Bed je »zagotoviti kakovostno spanje vsakemu izmed nas«, zato so se odločili ponuditi največ po pošteni in vsakemu dostopni ceni.

Namesto v visoke marže so se usmerili v čim večje število prodanih visokokakovostnih vzmetnic, z nižjimi maržami in zadovoljnimi kupci, ki jih z veseljem priporočajo naprej.

S svojo ponudbo so izredno zanimivi tudi za hotele in druge turistične nastanitve.

So proizvajalec in prodajalec v enem

Swiss+Bed prodaja vzmetnice, ki jih sami proizvajajo, zato ni vmesnih posrednikov ali marž.

Premišljena izbira lokacij

Namesto dragih in prestižnih lokacij (kot si jih izbira konkurenca) si Swiss+Bed izbira dostopne in stroškovno učinkovite lokacije, kot je njihov razstavni salon na Brnčičevi 39 v Ljubljani, kar jim omogoča nižje operativne stroške.

Direktna prodaja v spletni trgovini in salonih

S prodajo v lastni spletni trgovini in lastnih salonih tako Swiss+Bed zagotavlja najboljšo možno storitev ter ohranja vso kontrolo nad kakovostjo, stroški in ceno, prihranke pa prenaša neposredno na svoje stranke v obliki cen, ki so dostopne širši populaciji.

FOTO: Swiss+Bed

Raznolikost modelov vzmetnic Swiss+Bed

Swiss+Bed ponuja za zdaj pet modelov visokokakovostnih vzmetnic. Vsak model je prilagojen svoji ciljni skupini s specifičnimi potrebami in življenjskim slogom:

Scopi : cenovno ugoden model za vsakodnevno udobje.

: cenovno ugoden model za vsakodnevno udobje. Mönch : uravnotežena izbira za tiste, ki želijo največ za svoj denar.

: uravnotežena izbira za tiste, ki želijo največ za svoj denar. Pollux: vzmetnica je zasnovana za posameznike, ki jim ustreza srednje trdo ležišče.

vzmetnica je zasnovana za posameznike, ki jim ustreza srednje trdo ležišče. Monte Rosa : luksuzna izbira za vse, ki iščejo izjemno udobno vzmetnico.

: luksuzna izbira za vse, ki iščejo izjemno udobno vzmetnico. Tour Noir: vzmetnica, posebej zasnovana za uporabnike z večjo telesno težo (+110 kg).

Vse modele vzmetnic Swiss+Bed (razen Tour Noir) lahko dobite v mehki, srednje trdi ali trdi različici. Tour Noir izdelujejo le v trdi različici.

Vzmetnice Swiss+Bed lahko naročite v vseh standardnih in nestandardnih dimenzijah ali izdelane po meri.

Zadovoljstvo strank na prvem mestu

Swiss+Bed je jamstvo za dober spanec.

Njihova vizija je omogočiti kakovosten spanec čim večjemu številu ljudi, saj se zavedajo, da dober spanec neposredno vpliva na naše zdravje, produktivnost in splošno počutje.

Zadovoljstvo strank potrjujejo številna pozitivna pričevanja, mnenja, priporočila in pohvale njihovih kupcev. Stranke pogosto poudarjajo, da so vzmetnice Swiss+Bed izboljšale njihovo kakovost spanja in zmanjšale bolečine v hrbtu ter sklepih ali odpravile druge nevšečnosti med spanjem. Izpostavljajo tudi pohvale vredno pomoč svetovalcev Swiss+Bed, ki s strokovnimi nasveti pomagajo pri izbiri idealne vzmetnice.

Visoko kakovost vzmetnic Swiss+Bed potrjujejo tudi nekateri fizioterapevti, maserji in drugi zdravstveni delavci.

FOTO: Swiss+Bed

Več mnenj in pričevanj kupcev vzmetnic Swiss+Bed si lahko ogledate na njihovem YouTube kanalu, Google profilu in portalu Trustindex.

Vzmetnice Swiss+Bed: luksuz, ki si ga lahko privošči prav vsak

Swiss+Bed s svojimi vzmetnicami sporoča, da luksuz ni vedno rezerviran le za peščico izbranih.

Z uporabo naprednih sodobnih tehnologij, ljudem in zdravju prijaznih materialov ter odločnih in premišljenih poslovnih potez so ustvarili vzmetnice, ki omogočajo božanski spanec po dostopni ceni.

Pri Swiss+Bed ponujajo za vse svoje vzmetnice tudi do 15 let podaljšane garancije in 180-dnevno testno obdobje – 180 noči lahko spite v domačem okolju na izbrani vzmetnici. Če po 180 nočeh ugotovite, da vam vzmetnica ne ustreza, jo lahko zamenjate za drugo, bolj ustrezno vzmetnico.

Za vse nakupe nad 699 EUR vam ponujajo tudi brezplačno dostavo.

Kje in kako lahko preizkusite in kupite vzmetnico Swiss+Bed

Če želite preizkusiti ali kupiti vzmetnice Swiss+Bed, obiščite njihov razstavni salon na Brnčičevi 39 v Ljubljani, kjer vam bodo njihovi usposobljeni strokovnjaki z veseljem odgovorili na vsa morebitna vprašanja in vam pomagali izbrati zase najbolj primerno vzmetnico.

Naročilo lahko opravite tudi v domačem udobju v spletni trgovini www.swissbed.si, ki omogoča enostavno in varno nakupovanje.

Naročnik oglasne vsebine je Kanes d.o.o.