Živa Gornik: 2000 moških, ena ženska v kletki - nova norma seksualne ekonomije?

Bonnie Blue (letnik 1998), ustvarjalka na OnlyFans, je ta mesec napovedala, da bo gola in zvezana v stekleni kletki seksala z 2000 moškimi. Sledila je prepoved znotraj platforme, ki je postala sinonim za digitalno spolno delo – in globalna razprava: gre za provokacijo, performans, samoponižanje ali skrajni izraz telesne avtonomije?

Bonnie Blue je prostovoljce za svoj podvig našla na družabnih omrežjih. FOTO: Instagram

Spolno delo se seli iz polja nevidnega – iz specifičnih revij, videoposnetkov, barov, bencinskih črpalk in mestnih četrti – na digitalne kanale, od tam pa na Instagram, v splošne medije in vsakdanji spletni prostor.

»Ker je zdaj bolj vidno, ni več potisnjeno na družbeni rob, temveč postaja del vsakdanjosti. Kjerkoli živimo digitalno, je spolnost prisotna bolj neposredno kot kadarkoli prej,« v podkastu Na robu o seksualnem delu v 21. stoletju pojasni Živa Gornik, mlada raziskovalka, ki na terenu preučuje tudi tako imenovano transakcijsko spolnost.

Z digitalizacijo spolnosti so postale bolj dostopne in raznovrstne tudi fantazije. »Fantazije se zaradi vsebin na teh platformah spreminjajo – in z njimi tudi naša realna pričakovanja,« pravi Gornik. »Ker ne vemo več, kaj je resnično dosegljivo in kaj ne. Kar vidimo na spletu, je pogosto zaigrano, prilagojeno, izdelano s strani profesionalcev. Gledalec pa pogosto pozabi, da gleda fikcijo.«

Umetna inteligenca je že močno vpeta v digitalno spolno delo. Uporablja se za komunikacijo s strankami, avtomatizacijo sporočil, ustvarjanje vsebin. V tujini že delujejo bordeli s seks roboti, v Sloveniji je kratek čas deloval bordel s seks lutkami, pove sogovornica.

Čeprav si lahko vsakdo z umetno inteligenco v hipu ustvari sliko svojih spolnih želja – zgolj z besedilnim ukazom –, to še ne pomeni, da je ta svet tudi telesno dosegljiv. Tu se pogosto pojavi razkorak. »Gledaš specifične fetiše, pornografske vsebine, se vživiš v vlogo. Želiš vedno več in več. In težko je ločiti, kaj si dejansko sposoben narediti in kaj ostaja zgolj fantazija. Telo ima svoje meje.«

Digitalni svet ustvarja iluzijo, da je vse mogoče. Zaradi stalne izpostavljenosti ekstremnim spolnim vsebinam – ki so pogosto povsem nerealistične – mladi (in tudi odrasli) izgubljajo stik z realnostjo. »V tujini že uvajajo izobraževanje o 'porno pismenosti'. Ljudem je treba razložiti, da je pornografija – tako kot filmi Marvel – fikcija. Nihče od nas ne bo letel čez Ljubljano v Supermanovem ogrinjalu,« opozarja Gornik.

Živa Gornik: FOTO: Marko Feist

Družba je postala bolj senzibilizirana za spolne vsebine, tudi zaradi vpliva pop kulture, glasbe in družbenih omrežij. Seksualnost ni več tabu, temveč del javnega diskurza. Mlajše generacije so bistveno manj obsojajoče in seksualno bolj odprte, saj odraščajo v svetu, kjer je spolnost stalno prisotna.

Digitalizacija omogoča raziskovanje lastne spolnosti in redefinira odnose. Ti postajajo bolj prehodni, individualizem narašča, a tehnologija hkrati nudi občutek stalne povezanosti – tudi v fizični samoti. »Fizično sem lahko sama, a ne smem biti osamljena. Digital mi omogoča, da sem ves čas povezana,« pravi Gornik.

Kljub temu ostaja potreba po fizičnem stiku. Digitalna povezanost ne more v celoti nadomestiti telesne bližine. Platforme ustvarjajo nova pričakovanja in s tem tudi izzive pri gradnji realnih odnosov.

Težave se pogosto pokažejo ob prvih partnerskih izkušnjah. »Če si pet let vsak dan konzumiral intenzivne digitalne dražljaje, bo težko najti zadovoljstvo v realnem odnosu, kjer telo – tvoje in partnerjevo – ni zrežirano kot na pornografskem setu.«

Vedno več mladih razmišlja o seksualnem delu

Hkrati vedno več študent in tudi študentov razmišlja o vstopu v spolno delo. »In to niso le posamezniki iz socialno šibkejših okolij, temveč tudi visoko izobraženi mladi – magistri in doktorandi,« pojasnjuje Gornik.

Paradoks sodobnega časa je očiten: na eni strani liberalizacija spolnosti, na drugi konservativni odziv. Prejšnji vikend se je v Zagrebu zbralo več kot pol milijona mladih, ki so pod geslom vere in družine pozivali k tradicionalnim vrednotam. »Imamo dva svetova – eden poudarja individualizem, raziskovanje, fluidnost. Drugi skupnost, stabilnost, religijo. In oba rasteta. Ko se okrepi en pol, se okrepi tudi drugi.«