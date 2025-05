Evropa ima GDPR. ZDA imajo stikalo

V nadaljevanju preberite:

Če bi ZDA zaradi politične odločitve, gospodarskega spora ali varnostnih razlogov prekinile dostop do teh tehnologij, bi bil izid za Evropo dramatičen. Ocenjujem, da bi bilo v nekaj urah resno motenih ali ustavljenih najmanj 80 odstotkov evropskega gospodarstva. Podatki v oblaku ne bi bili dostopni, e-pošta bi se ustavila, plačilni promet bi bil ohromljen, podjetja in javne institucije bi izgubile dostop do ključnih platform, posamezniki pa do osnovnih storitev. Logistika, zdravstvo, šolstvo, uprava in trgovina bi bili prizadeti. To ne bi bila katastrofa v tednih ali mesecih, ampak šok, ki bi se zgodil v nekaj urah.