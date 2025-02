(KOLUMNA) Carine kot medijsko orožje

V kolumni preberite:

Javno izražene grožnje ameriškega predsednika o zvišanju carinskih stopenj na uvoženo blago in njihovo pogojevanje z izvedbo prilagoditvenih ukrepov, ki bi zmanjšali blagovni trgovinski primanjkljaj ZDA s svetom, pretežno polnijo vsebinski prostor medijev v gospodarstvu. Eden od ključnih razlogov je, da ameriški predsednik javno izreka tisto, kar je bilo morda do zdaj del zaprtih pogajalskih krogov strokovnih skupin v preteklih administracijah, pri tem pa zelo verjetno pridobiva tudi pozitivne simpatije svojih volivcev. Navedeni pristop je z vidika ključnih trgovinskih partneric najmanj nenavaden, vendar jim po drugi strani tudi omogoča, da se lahko nanj pripravijo s paketom protiukrepov, ki preprečujejo hitro implementacijo groženj. Ob tem odkrita komunikacija v javnosti in na družbenih omrežjih šibi podobo ZDA kot države, ki podpira sistem pravil, v kontekstu carin osnovan na pravilih Svetovne trgovinske organizacije. Zdi se, da je argument moči spet postal močnejši od moči argumenta.