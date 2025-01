(KOLUMNA) Mala rdeča knjižica

V nadaljevanju preberite:

Premagala me je radovednost in pred dnevi sem si ustvarila profil na kitajskem družabnem omrežju rednote, na »mali rdeči knjižici«, kot bi se glasil prevod iz kitajskega originala xiaohongshu.

Že pred mano so to storili tisoči mladih zahodnjakov, predvsem Američanov, ki so v prvih tednih novega leta izvedli pravi družabnomedijski eksodus, ko so množično zapuščali tiktok in drveli na rednote. Uporabniki tiktoka so na ta način sporočali svoje nezadovoljstvo z napovedano ukinitvijo te aplikacije v ZDA, saj naj bi bila orodje domnevnega kitajskega vohunjenja za ameriškimi državljani.

Tiktok je trn v peti ameriške oligarhije predvsem zato, ker prek njega ni mogoče generirati in nadzorovati javnega mnenja, kot to lahko počne prek omrežij sfere Musk-Zuckerberg. Teorija o kitajskih vohunih predstavlja del širšega zahodnega sinofobičnega diskurza z epicentrom v ZDA, ki se krepi z vsakim novim tehnološkim, gospodarskim in geopolitičnim napredovanjem Kitajske ob istočasni stagnaciji ali zaostajanju ZDA.