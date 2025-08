Čas razuzdanosti ali boj za nadzor nad ženskim telesom

V nadaljevanju preberite:

Leta 1915 so v javnosti zaokrožila nenavadna navodila: »Vsled divjajoče svetovne vojne se nam je resno bati, da bomo občutno trpeli na pomanjkanju zaroda. Zdravniški izvedenci trdijo, da moški že prav lahko spolno občujejo s 16-imi ali celo 15-imi leti.

No, seveda, včasih tega ni bilo zahtevati od tako mladih moških, a sedaj je sila in gre se za pridobivanje neumrjočih človeških duš. Zato naj bi se ženske podvrgle tem mladeničem, ker tu se gre v prvi vrsti za to, da zanosi in rodi. Ko bo enkrat zasejanega zopet dovolj zaroda, bo seveda stopilo vse v prejšnji pravi tir.«

Recept za dvig rodnosti, ki je ženske odvezoval zakonske zvestobe in ga je občinstvo pripisalo ljubljanskemu škofu Jegliču, ker se je z nazornimi opisi spolnih praks proslavil že v brošuri Ženinom in nevestam (1910), je ženskam priporočal, naj mladeniče ogrejejo s »seganjem na spolni del, s ščegetanjem, drglanjem itd.«