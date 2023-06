Hladna vojna je stanje duha

V nadaljevanju preberite:

Geopolitika zadnjih let kaže, da hladne vojne ni mogoče končati, dokler hladna vojna o(b)staja kot stanje duha, mentalni format, način mišljenja »nas proti njim«, ki ga promovirajo Združene države Amerike in njene pretežno evropske partnerice. Mnogi so o obnovitvi blokovskih delitev začeli govoriti po lanski zaostritvi vojne v Ukrajini, a ameriški diskurz deljenja sveta na »civiliziranega« in »neciviliziranega« se je začel obnavljati že s prvimi negativnimi opazkami na račun kitajskega gospodarskega vzpona ter vsako leto bolj obupanimi odzivi na izgubljanje vloge prve globalne velesile. ZDA že dolgo ne izbirajo sredstev, naj gre za vsako leto nove ekonomske sankcije proti Kitajski, trgovinsko vojno ali krepitev vojaške prisotnosti v indijsko-pacifiški regiji in spodbujanje separatističnih teženj Tajvana. Invazija je nato prebudila še demone preteklosti na evropskem kontinentu in diskurzu blokovstva dahnila vetra v jadra. Zanimiva pa je nova ideološka utemeljitev delitve. Po definiciji ameriškega predsednika Joeja Bidna naj bi bilo bistvo nove hladne vojne boj med demokracijami na eni in avtokracijami na drugi strani. Ob tej drzni tezi se postavljata dve vprašanji. Zakaj je iz imaginarija hladne vojne izginila dobra stara delitev na kapitalistični in socialistični svet? Ter kako demokratičen je v resnici samorazglašeni »demokratični svet«?