(KOLUMNA) Referendumski potencial

Na koncu zmagovalec dvoboja med Magnificom in hroščem ni bil ne eden ne drugi. Občini se je zazdela javna razprava o problematiki umeščanja neprimernih prireditev v osrednji mestni park in nespoštovanju strokovnih odločitev tako moteča, da se je odločila z mestnim odlokom pet območij parka kar preventivno izvzeti iz jurisdikcije neodvisnega strokovnega organa. Ti deli Tivolija so preveč dragoceni, da bi o njih lahko odločala za to poklicana strokovna institucija. S takšnim »salomonskim« reševanjem problemov, kjer trčita javni in zasebni interes, imamo veliko izkušenj tudi na polju kulturne dediščine. Na načelni ravni v Republiki Sloveniji varujemo ogromno število stavb in zavarovanih površin, na dejanski ravni pa zaščito spoštujemo samo, če so stavbe že tako dobro vzdrževane in je zanje poskrbljeno. Če je streha razkrita ali pa je objekt čez noč skrivnostno pogorel, njegov lastnik pa je že naročil projekt za novo nakupovalno središče na istem mestu, je zaščito vse prevečkrat mogoče umakniti.