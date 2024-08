(KOMENTAR) Načrtovanje »organske smrti« Venezuele

V nadaljevanju preberite:

Zahodne medije je v teh dneh preplavila serija prispevkov na temo razpleta julijskih predsedniških volitev v Venezueli, ki brez navajanja dokazov sugerirajo, da je aktualni predsednik Nicolás Maduro ukradel volitve, ki da naj bi jih dobila skrajno desna opozicija. To je konec julija na volilnih lističih zastopal v javnosti izjemno zadržani diplomat Edmundo González, za katerega vse niti iz ozadja vleče dolgoletna protagonistka opozicije María Corina Machado, redna gostja Washingtona ter velika ljubiteljica ZDA in Izraela.

Izvor medijske naracije, da so Venezuelci na oblast izvolili proameriške predstavnike oligarhije, ki jo zahodni mediji reciklirajo z občudovanja vredno ideološko sinhronostjo in brez kanca novinarske skepse, je izjava združenodržavnega zunanjega ministra Antonyja Blinkna, v kateri je ta citiral izključno organizacije, ki jih financira vlada ZDA, in venezuelsko opozicijo samo. Ene in druge, če verjamemo Blinknu, naj bi »neodvisno« spremljale potek in razplet volitev ter prišle do »nepristranskih« podatkov o megavolilni prevari.