Majhna modra pika, 35 let pozneje

V nadaljevanju preberite:

Štirinajstega februarja 1990 je sonda Voyager 1 z razdalje več kot šest milijard kilometrov (40-krat dlje, kot je razdalja med Zemljo in Soncem) posnela fotografijo Zemlje. Na njej je naš planet zgolj drobna svetlomodra pika, lebdeča v prostranstvu vesolja. Fotografijo je Nasa posnela na pobudo Carla Sagana, znanega avtorja knjig in dokumentarnih oddaj o vesolju.

Nekaj let pozneje je Carl Sagan v knjigi Pale Blue Dot opisal njen simbolni pomen – majhnost in minljivost človeštva: »Ta drobna pika smo mi, je naš dom ... Na njej so vsi, ki jih imate radi, vsi, ki jih poznate, vsi, za katere ste kadarkoli slišali, vsi ljudje, ki so kadarkoli živeli ... vsak junak in strahopetec, vsak ustvarjalec in uničevalec civilizacij, vsak kralj in kmet, vsak mlad zaljubljen par, vsaka mati in oče, upanja poln otrok ... vsak pokvarjen politik, vsaka 'superzvezda', vsak 'vrhovni voditelj' ... na tem koščku prahu, ki lebdi v Sončevi svetlobi.«