Neprijetna statistika kot resen opomin vladi

Statistika ne počiva tudi v času poletne vročine, kislih kumaric, dopustov in počitnic politične elite. Ko nastavlja ogledalo naši gospodarski in družbeni realnosti, včasih obelodani tudi kakšna manj prijetna dejstva. Tako se je ta teden po novih izračunih Sursa izkazalo, da je slovenski gospodarski stroj – po razmeroma živahnem začetku leta – nato v drugem četrtletju skoraj povsem zastal.

Povedano s številkami, medtem ko smo v letošnjem prvem trimesečju še beležili solidno, prek dvoodstotno medletno gospodarsko rast, je bila ta v obdobju od začetka aprila do konca junija precej mršava, le 0,7-odstotna. To je bilo vsaj dvakrat manj od pričakovanj in seveda tudi opazno pod napovedano trajektorijo gospodarske dinamike, ki je doslej na letni ravni napovedovala letno rast na ravni približno dveh odstotkov in pol.

Zakaj gospodarska statistika kaže mešano podobo? Kateri sektorji gospodarstva so v prvem polletju poslovali pod pričakovanji in kdo dosega rekordne dobičke? Kakšno lekcijo prinaša kriza v Nemčiji tudi naši vladi on koaliciji? Kakšna bo nova proračunska realnost?