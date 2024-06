Pešajoči motor Unije

V nadaljevanju preberite:

Tako mizernih rezultatov in nizke podpore volivcev vladajoča, proevropsko usmerjena politika v Nemčiji in Franciji še ni imela. Hkrati se to dogaja ob najbolj nepravem času, če upoštevamo širši kontekst: vojno na mejah Evrope, vse večje razvojno zaostajanje v globalni tehnološki tekmi, rast populizma in skrajnih političnih sil v Uniji, neugodne demografske trende in druge, globalne izzive, na čelu s posledicami podnebnih sprememb, migracijami in vse večjimi geopolitičnimi tveganji.

Kako je moderna Evropa zrasla na ramenih velikanov, državnikov z obeh strani Rena? Kakšne prioritete lahko pričakujemo od nove evropske komisije?