Politična reforma in kaj sledi?

Najdražje in najmanj učinkovito je namreč naše sedanje zdravstvo – brez odgovornega upravitelja sistema. Zato zdaj, ko je koalicija požgala vse politične mostove do vzpostavitve zavarovalniškega sistema (ki jih tudi morebitna zmaga desnice ob naši (ne)zmožnosti reform ne bi zmogla več obnoviti), pač začnimo pogovore o tem, kako čim učinkoviteje vzpostaviti »državno upravljanje« zdravstva, če smo se zanj očitno odločili. Zgledov je tudi v »do bolnikov prijazni Evropi« veliko, od vladnih agencij, ki centralno upravljajo državne bolnišnice in skrbijo za njihovo usklajeno in racionalno »služenje« zdravstvenemu sistemu, do uradov na ministrstvu za zdravje, ki v lastne roke prevzamejo organizacijo zdravstvene službe in nosijo seveda tudi politično odgovornost, kadar zdravstvena oskrba postane nezadostna.