(SATIRA) Kako je Krjavelj Ameriko čez pol presekal

Radi bi tvegali napoved, da bodo ZDA dobile prvo predsednico, čeprav sploh nismo prepričani, da si jo zaslužijo in da bi bilo potem kaj bistveno drugače. Napoved bi bila tvegana, pa čeprav bi ankete kazale za več kot las prednosti predsednici v prid. Motite se vsi, ki mislite, da je v ZDA kar koli usodno odvisno od števila oddanih glasov. Celo, da je kar koli odvisno od predsednika ali predsednice. Predsedniki so predvsem okras za reflektorje. Če boste v sredo še zmeraj v dvomih, kdo je dobil najpomembnejše volitve na svetu, se pozanimajte, komu je Janez v torek poslal čestitko.

O režijski dovršenosti spektakla sam zase priča podatek, ki nas prepričuje, da je ameriško volilno telo razdeljeno švicarsko precizno na pol. Razmerje povzema Jurčičevo dramaturgijo iz Desetega brata, kjer tudi Krjavelj hudiča preseka na pol. Kako je vedel, da ga je točno na pol? Kaj ne bi vedel: prvič je naredilo štrbunk, vdrugič pa se je slišalo štrrrr bunk.

Tudi ameriške javnomnenjske agencije imajo argumente: ko pade listič v volilno skrinjico, enkrat reče štrbunk, drugič, pri Trumpu, pa štrrrrr-bunk. Iz teh natančno merjenih odtisov res ni težko izračunati temperature ameriškega volilnega telesa. Če bi ankete kazale drugače, bi bila predstava nezanimiva. Zato nam kažejo 50 proti 50 s precejšnjo možnostjo, da bo rezultat ravno nasproten. In temu pravimo demokracija.

Ameriške volitve se rade zgledujejo po slovenski, včasih tudi italijanski folklori. Ko si je Donald nadel predpasnik v McDonald'su, še nismo bili povsem prepričani. Ko pa se je skobacal še v smetarski kamion, so vsi dvomi izpuhteli. Borut je menda s svojimi pravicami dodobra okrepil svoj penzijski fond. Volilno geslo Donald ima vedno prav pa je prepisal od tovariša Benita. (Mussolini ha sempre ragione). Povsem nesebično je rekel tudi, da bi v 24 urah končal vojno v Ukrajini, in to kljub dejstvu, da bi s tem koristil ne prav ljubi Evropi. Ni pa še povedal, v kolikšnem času bi jo končal v Gazi in Libanonu. Kamala pa še manj.

Sicer pa je o ameriških demokratičnih volitvah največ povedal Elon Musk, ki je zanje pripravljen zapraviti vsaj kakih 500 milijončkov. Naključnim dovolj gorečim volivcem bi jih (morda jih je že) podaril. Elon se razume na volitve kot zajec na trobento. Če bi investiral v elektorje, bi vložek bistveno hitreje obrnil. Verjetno bi zadoščalo, če bi s tem svojim drobižem na svoj način osrečil le kakih 20 ali 30 nihajočih elektorjev, ki bi potem živeli srečno in debelo do konca svojih dni.

Kakšno bogastvo nam prinaša demokracija, je lepo videti tudi, ko ima narod na družbenih omrežjih pravico povedati, kaj je to kultura, umetnost, kaj je dobro in kaj slabo, kaj lepo ali sublimno in koga bi oni pospravili s tega sveta. TV Slovenija je na primer za danes napovedala pogovor Marcela s slavno performerko Marino Abramović. Kakšna sreča, da lahko narod tudi njej pove vse, kar ga žre! S svojimi iskrenimi izbruhi v resnici ne bi mogel lepše razbistriti plitvin in najbolj skritih, tudi umazanih kotičkov svoje duše. Kakšna veličastna parada kontraponosa!

Če Marina Abramović še ni vedela, kaj vse zmore njen impulz, lahko to izve na FB-platformi čistega zla. Ta ji pravi, da je zavožena, satanistka, Srbkinja (tudi Židinja), rojena v Srbiji, (in seveda ne čista Slovenka, rojena v Sloveniji), kanibalka, morbidna elitistka, fotografirana s satanom, »naj gre travo past«, izprijenka, »coparnica«, »obrisana baba, ki se gre: kdo si upa«, sramota od ženske, izprijena pošast, ogaben osebek, »klon čarovnice«, »za bruhat baje sestra od ogabne Makarovičke«, »vmešana v trgovino z belim blagom« in (natančno s temi besedami in brez ločil): »se strinjam noro kaj zemlja nosi sploh pa če še to podpiraš s katere koli strani«. Na koncu pa še inkvizicijsko: »obesit jo!«

Ena stvar je značilna in skupna vsem tem pronicljivim mislim, ki nam dajejo toliko človeško toplega, tistega, kar uči milosti, skromnosti, ponižnosti, odpuščanja naših grehov ... Kot bi vse te misli napisala ena sama pobožna roka, polna nauka za čisto in neomadeževano kri, zavedanja o absolutni lepoti, z opazno skrbjo za bogato in kleno slovenščino, za iskreno domoljubje in obrambo svetega doma. Sosedje temu pravijo »Za dom spremni!«. Roosevelt je rekel, da je fašizem čas posameznikov, ki si lastijo državo. Že omenjeni Benito pa, da je bolje en dan na družbena omrežja pisati kot lev kot pa sto dni kot ovca.