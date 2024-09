(SATIRA) Razmere so boljše, kot se vam morda zdi

V nadaljevanju preberite:

Robert Golob se je, pa če je domovinsko obrambna mladina zbolela za ošpicami in vodenimi kozami hkrati ali ne, minuli teden v newyorški palači ZN vendarle zapisal v zgodovino, ko je pozval znanega predsednika s Stop this war now! Naj takoj ustavi vojno in vse svinjarije z njo, naj torej neha jahati tam, kjer jaha. In naj ne strelja dojenčkov, če lahko tako natančno zadene vsakega terorista v levi ali desni mezinec posebej. Številni drugi moralni Evropejci, še manj Biden-trampisti, si niti v sanjah niso privoščili takšne retorike. Da ne govorimo o predrznih štirih odločnih udarcih z dlanjo po pultu. Še opazneje in z zlatimi črkami bi se v zgodovino zapisal, če bi si sezul čevelj (tako kot Nikita Hruščov leta 1960, na primer) in dal Ne Tam Jahuta na čevelj. Ampak vendarle: udaril je z dlanjo po pultu in ostal živ. Za zdaj. Njegovi varnostni službi mimogrede predlagamo, naj takoj odstrani vse pozivnike iz svoje bližine, pa tudi vse ostale elektronske naprave naj pospravijo v znano digi skladišče Stoj Men.