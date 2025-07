Smrt storitvenega sektorja v Šiški

V nadaljevanju preberite:

Po nekaj letih ugotovim, da bi bilo pametno zamenjati telefon. Ker pametnih operacij ne izvajam ravno vsako leto, je edino, kar mi uporabnega pade na pamet, to, da jo mahnem v šišenski nakupovalni center, kjer domuje izpostava mojega operaterja. V mojem svetu, ki je vedno malce za napredkom, kot se za človeka srednjih let spodobi, se pametne operacije počnejo na takih krajih.

Samozavestno vkorakam v lokal, kjer stene dobesedno ejakulirajo ponudbo v prišleka, saj so v celoti opažene z LCD-panoji, s katerih visokotehnološka, hitropotezna in živopisna propaganda obljublja neznosno lahkotnost bivanja.

V marketing so potisnjeni milijoni. Parole te brez milosti potegnejo v interakcijo. Vse, kar imajo ponuditi, se lahko zgodi »v samo nekaj minutah«, »brez pologa«, »brez vezave«, »brez problema«. Znani slovenski obrazi, ki so jih najeli, da igrajo zadovoljne stranke mojega ponudnika, se zdijo vsled vseh storitev, ki jih uporabljajo, na življenjskem vrhuncu serotonina.

Očitno (še) nimam vklopljenih pravih paketov, da se ne počutim tako »noro poletno«. Brez napornih kalkulacij ugotovim, da sem eden tistih srečnežev, ki se je spet znašel na pravem mestu – na kraju, kjer poznajo moje potrebe in so pripravljeni zame nekaj storiti. Če so poštimali življenje Zrnecu, ga bodo tudi meni.