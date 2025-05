Tisoč življenj pod drobnogledom znanosti

V nadaljevanju preberite:

Ena najbolj presenetljivih in odmevnih ugotovitev dunedinske študije se nanaša na vpliv osebnostnih lastnosti, še posebej samokontrole, na življenjsko pot. Raziskovalci so ugotovili, da so imeli tisti posamezniki, ki so že v otroštvu kazali težave z uravnavanjem svojih impulzov, vztrajanjem pri nalogah in preudarnim razmišljanjem, kot odrasli bistveno več težav. Otroci z nižjo stopnjo samokontrole so bili kasneje v življenju bolj nagnjeni k slabšemu telesnemu zdravju (na primer debelost, visok krvni tlak, pogostejše okužbe), različnim oblikam odvisnosti (kajenje, alkoholizem, droge), finančnim težavam (dolgovi, manj prihrankov) in kriminalnim dejanjem. Tudi ob upoštevanju inteligence in družbenega ozadja je samokontrola ostala izjemno močan napovednik življenjskega uspeha.