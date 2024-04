Zmaga in dva poraza

V nadaljevanju preberite:

Dobra novica je, da je parlament soglasno sprejel novelo zakona o javni rabi slovenščine. Določila novega zakona bodo omogočila, da bodo imele naprave podjetja Apple, pa tudi vsi avtomobili, domače naprave in podobno vmesnike v slovenskem jeziku in da bo slovenščina tudi sicer še bolj prisotna v digitalnem (gospodarskem) svetu. Nasprotovanja pri podjetjih tako rekoč ni bilo, vsa se bodo prilagodila zahtevam slovenske zakonodaje, saj je strošek zanje v resnici minimalen, na dolgi rok pa se jim to celo izplača. Slovenščina pa bo (brez stroškov za državo!) pridobila veliko.