(KOMENTAR) Dogodek v mestu Amsterdam

Kontinent je preplavil občutek krivde. Kontinent se zgraža zaradi lastnega početja. Kontinent obsoja izbruh antisemitizma, ki se je pripetil med nogometno tekmo med amsterdamskim Ajaxom in Makabijem iz Tel Aviva in po njej. Kontinent, začenši s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, se opravičuje. Nogometni tekmi je sledila tekma kesanja in krivde.

Opravičila so tako glasna, da zahteva dogodek, ki se je zgodil v Amsterdamu, natančnejše kronologije in kontekste. Navijači Makabija iz Tel Aviva so v Amsterdam pripotovali vsaj en dan pred tekmo, ki je bila 7. novembra. Šestega novembra so navijači Makabija na osrednjem trgu v Amsterdamu zažgali več palestinskih zastav. Med pohodom po mestu so obkolili enega od amsterdamskih skvotov, na katerem so bile izobešene palestinske zastave z gesli solidarnosti do palestinskega ljudstva. Ob grožnjah nogometnih huliganov so prebivalci skvota na pomoč poklicali somišljenike. Ob grožnjah nogometnih huliganov se amsterdamska policija ni odzvala.