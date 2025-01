| Komentarji PREMIUM

(KOMENTAR) Če že ni več lisičk, imamo vsaj praznično Kranjsko Goro

Počitniški novoletni teden v Avstriji, na Hrvaškem in v Italiji napolni kranjskogorske hotele in restavracije do zadnjega kotička.

Galerija Številne obiskovalce in gledalce je pritegnila tekma v Kranjski gori, najbolj navdušeni so bili zaradi zmage Zrinke Ljutić seveda hrvaški navijači. FOTO: Borut Živulović/Reuters