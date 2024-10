(KOMENTAR) Maraton prinaša enako sporočilo kot pred stotimi leti

V nadaljevanju preberite:

Maratonski tek je morda najzahtevnejša olimpijska disciplina. Če odmislimo zgodovino in tek od Maratona do Aten, smo sodobni maraton dobili šele leta 1896 na prvih olimpijskih igrah v Atenah. Takrat je šlo za antično razdaljo 40 km, ki so jo naključno podaljšali na igrah leta 1908 zaradi kapric britanskega dvora – kralj Edvard in kraljica Aleksandra sta želela boljši pogled na cilj, zato so progo podaljšali, današnjih 42.195 metrov so uzakonili na igrah leta 1924 v Parizu.

Letos torej praznujemo stoto obletnico novodobnega maratona, ki pa je dobil zagon šele v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, in to iz dveh razlogov. Prvič, tedanji ameriški predsednik John F. Kennedy je želel dvigniti telesno pripravljenost Američanov, in drugič, šele v tistem obdobju so polnopravno pravico do udeležbe (in uradno priznanih časov) na maratonu dobile ženske. Oboje je pomenilo močan veter v jadra množičnosti.