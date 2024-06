Počasno umeščanje zavira javni potniški promet

V nadaljevanju preberite:

Temo dneva, ki jo berete, bi lahko pisal na vlaku. Ne bi bil prvi prispevek v tem mediju, ki bi nastal v kompoziciji Slovenskih železnic. To priča o tem, da lahko vožnjo z vlakom učinkovito izkoristimo za delo, branje, brskanje po spletu ... Novi modro-beli vlaki so udobni, vožnja je varna in ponavadi manj stresna kot čakanje v koloni na avtocestnih vpadnicah v Ljubljano.

Zakaj torej relativno malo prebivalcev uporablja javni potniški promet?