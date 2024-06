Če si sam v avtu, čakaj v koloni, ko bodo mimo brzela vozila z več potniki

V nadaljevanju preberite:

Po reogranizaciji vlade področje upravljanja javnega potniškega prometa sodi pod ministra za okolje, podnebje in energijo. Da bi minister Bojan Kumer to področje dela spoznal iz prve roke, se enkrat na teden vozi z vlakom iz Šoštanja v službo. Po voznem redu pot z vlakom traja dobri dve uri, k temu je treba dodati še pot od doma do železniške postaje ter od postaje do ministrstva. Skupaj torej bistveno več kot enourna vožnja z avtomobilom – po praznih cestah. A vožnja z vlakom ima nekatere prednosti: je manj stresna, na vlaku lahko delaš – ali opraviš intervju. S Kumrom smo se na vlaku med Zidanim Mostom in Ljubljano pogovarjali o mobilni aplikaciji za informiranost potnikov, integraciji avtobusnega in železniškega prometa, navzgor omejenem strošku za vozovnice, tretjem pasu na avtocesti, ki naj ne bi bil namenjen avtomobilom z enim potnikom ...