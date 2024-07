(KOMENTAR) Protijudovstvo ali netanjahufobnost

V nadaljevanju lahko preberete:

Med zadnjimi bližnjevzhodnimi novicami je bila med slabimi, ki so tako ali tako v večini, tudi tista, ki je govorila o stališču neodvisnih strokovnjakov Združenih narodov za človekove pravice, njeno bistvo pa je bilo skrajno jasno: izraelska država proti palestinskemu ljudstvu izvaja namerno kampanjo stradanja, zaradi katere umirajo otroci v Gazi, za lakoto trpijo vzdolž celotne palestinske enklave, to je oblika genocidnega nasilja.

Ko sem si pretresen ogledoval naslovnico Delove Sobotne priloge z letošnjega 10. februarja, katere celotno površino so zapolnili stolpci z imeni otrok, mlajših od enega leta, ki so bili v Gazi ubiti po 7. oktobru 2023, sem si mislil, da slabše ne more in ne sme biti. A je bilo, prav kmalu, že mesec dni pozneje je zdravstveno ministrstvo v Gazi poročalo o smrti najmanj sedemnajstih otrok, ki so tam umrli zaradi podhranjenosti in dehidracije.