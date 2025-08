Absurdna čakalna doba za modrostni zob

Veliko lahko preberemo in vidimo o našem zdravstvu. Menim, da je naše zdravstvo in zobozdravstvo na visokem kvalitetnem nivoju; tudi nekateri organizacijski spodrsljaji so bolj izjema kakor pravilo.

Omenil pa bi dogodek, ki sem ga doživel. Navezujem se na članek Maksilofacialna in oralna kirurgija na prelomu, objavljen v Sobotni prilogi 15. februarja. Avtorji so trije priznani strokovnjaki obravnavanega področja. V prispevku obravnavajo razvoj dejavnosti od začetkov pred devetdesetimi leti in nadaljnji razvoj in tudi zapišejo, zakaj maksilofacialni in oralni kirurgi ne podpirajo predlagane novele zakona o zdravstveni dejavnosti.

Moje vprašanje se navezuje na obravnavano tematiko. Moj vnuk je dobil od svoje zobozdravnice napotnico, da bi mu izruvali modrostni zob. Prijavil se je na Zobozdravstveni kliniki pri UKC Ljubljana in dobil odgovor, da bo na vrsti čez tri leta. Pa je odšel k privatnemu zobozdravniku, kjer so mu za ne prav majhen denar zob izruvali. Napotnica tu ni veljala. Pri vsem navedenem ne gre za vprašanje, bolj za pripombo o triletni čakalni dobi.

Andrej Ciuha, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno tudi stališč uredništva.