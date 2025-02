Kirurgija je kot šport. Če ekipa ni uigrana, rezultati ne morejo biti vrhunski

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji se z maksilofacialno in oralno kirurgijo ukvarja okrog petdeset ljudi. To je specifična stroka. Kljub materialnim omejitvam sta maksilofacialna in oralna kirurgija na svetovni ravni. Prihajajoča zakonodaja o zdravstveni dejavnosti specifike te stroke upošteva. Učinki napovedane reforme utegnejo biti katastrofalni. Ker nas vlada kot predlagateljica zakona očitno namenoma ne sliši, se čutimo dolžni svoja stališča pojasniti javnosti.