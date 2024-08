Dunajski kočijaži

S to oznako nas je nekoč ozmerjal neki tuji glasbenik. Mislim, da to res ni daleč od resnice. Na brniškem letališču so pred dnevi navdušeno, z vodnimi curki sprejeli letalo španske letalske družbe, ki je izkoristila naše subvencije in prišla, pozor, za dober mesec odpirat linijo do Madrida.

Za male denarje prodana in potopljena Adria je nekoč to linijo in mnogo drugih že imela. Zdaj pa naša vrla ministrica, ki je prodala tujcem tudi letališče, ki predstavlja enega izmed temeljnih državnih infrastrukturnih objektov, govori, da bomo ustanovili novo letalsko firmo. Seveda, pravi, ne gre tako hitro, ker moramo pridobiti »know-how«, kot je učeno izjavila pred časom.

Upam, da je vsakomur, ki je nekoč delal v tem poslu, jasno, da je del tega znanja, »know-howa«, pobegnil v tujino, nekaj pa ga je poteklo. Za pridobitev vsega tega nas bo davkoplačevalce zelo veliko stalo.

Še bi lahko razpredal, kajti ustvariti vsaj približno tako kvalitetno in predvsem varno letalsko družbo, kot je bila Adria, bo izredno težko, posebej s pretežno tujim pilotskim kadrom.

In navsezadnje, če sta ministrica s prodajo Letališča Brnik in neki drugi minister, ki je pomagal pri likvidaciji Adrie, naredila strateško ekonomsko škodo, člani vlade tokrat delajo tudi ekološko škodo: letala letalskih družb, ki izkoriščajo ekonomsko naivnost naše vlade, polivajo s čisto pitno vodo.