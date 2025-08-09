Umetna inteligenca bo pripeljala do masovne pasivizacije

Nisem proti umetni inteligenci, očitno lahko omogoča marsikaj koristnega. Pa vendar. Še ne tako dolgo nazaj se je človek gibal le z nogami. Da je bil uspešen, je moral biti gibalno razvit, dobro razvit.

Razvoj prevoznih sredstev nam omogoča, da hitro in brez napora premagujemo velike razdalje. Kar je na neki način dobro. Pa vendar, kljub neverjetnemu napredku bi človek moral ohranjati gibalne sposobnosti. Sicer se te zmanjšujejo, omrtvičijo in zakrnijo.

Razvijati in gojiti je treba oboje, razvoj prevoznih sredstev in enako gibalne sposobnosti. Prepričan sem, da če bi ljudje tekli ali vsaj hodili na dolge proge, bi bili bolj zdravi, bolj ustvarjalni in bolje razpoloženi. In bolj kritični do tistih, ki nas izkoriščajo in manipulirajo z nami. Poleg tega razvoj prinaša, da za vse naše užitke skrbijo drugi. Televizija, gledališča, filmi, športni dogodki. Ena sama pasivizacija. Za svoje užitke bi v prvi vrsti moral poskrbeti vsak posameznik sam in potem naj še uživa v splošni ponudbi. Zato bo tudi umetna inteligenca pripeljala do masovne pasivizacije, omrtvelosti in zakrnelosti naših umskih sposobnosti. Tako zakrneli bomo tudi krasna hrana za zavajanje. Kar se dogaja že zdaj in ljudje ne razmišljamo več s svojo glavo. Še enkrat, nisem proti umetni inteligenci, ne smemo pa postati njeni sužnji.

***

Janez Hönn, Renče