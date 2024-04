Za takšno zdravstvo nismo nosili glave naprodaj na barikadah

Stavka zdravniškega sindikata Fides poteka neprekinjeno že štirinajsti teden. Znašli smo se v razmerah, za katere so značilni pohlep, pogoltnost, korupcija, laži in lažne novice, medijske manipulacije, razgradnja družbenega sistema ter neodgovorno ravnanje z javnimi sredstvi. Obenem nas ogrožajo tudi vojne, oboroženi spopadi in teroristična dejanja v ožjem evropskem in širšem geopolitičnem okolju.

Nikomur nihče ne odreka pravice do stavke. Toda stavke za višje plače pri nas izvaja samo javni sektor, ki se napaja iz davkoplačevalskega fonda, ki pa ni vreča brez dna. Prekarci, gradbinci, zaposleni pri podizvajalcih, ki delajo za nizke mezde, nimajo kje stavkati, ker ne poznajo niti lastnega delodajalca. Pravica do stavke je tudi v demokracijah omejena na posamezne panoge. Omejitev stavke velja za obrambne strukture, notranjo državno varnost in javno zdravstvo. Tudi v Sloveniji. Koga potem zastopa zdravniški sindikat Fides, ki krši lastni zdravniški kodeks, kar je zloraba zdravniške etike in Hipokratove prisege? Fides v času stavke izsiljuje vlado po lanskih katastrofalnih poplavah ter namensko podaljšuje čakalne vrste bolnim pacientom, odreka pomoč mladostnikom, invalidom in ostarelim. Fidesova stavka je na meji »tihe evtanazije« državljanov na dolgi rok, ker jim za paciente ni mar. Dr. Beovič iz Zdravniške zbornice Slovenije pa sočasno zagotavlja, da ob sprejetju zakona o evtanaziji zdravniki ne bodo sodelovali, ker oni le zdravijo ljudi. Zakaj potem stavkajo in ne zdravijo ljudi?

Zato obsojam tiste, ki vodijo zdravniški sindikat Fides, ter njihove politične in poslovne botre, ki brezobzirno izkoriščajo stanje v javnem zdravstvenem sistemu, čeprav so za takšno stanje večinoma krivi sami. S predstavljanjem lažnih vzrokov za stavko in prikazovanjem napačnih podatkov o številu zdravnikov, ki odhajajo iz javnega zdravstva v tujino ter k zasebnikom, zavajajo slovensko javnost. Zavajanje javnosti je njihovo glavno orodje, skrb za bolnike pa prepuščajo tistim v zdravstvenem sistemu, ki imajo sramotno nizke plače, in zdravnikom, ki niso podlegli lažem in političnim manipulacijam. In teh je še veliko, bistveno več kot tistih, ki jih »odlikuje« pohlep. Na vse to so seveda pozabili. Višek cinizma je izjava, naj bolnikom bolniška spričevala izdajajo na ministrstvu za zdravje. In kje je tukaj etično poslanstvo zdravstva?

Fides izvaja celo pritiske na zdravnike, ki ne želijo sodelovati v stavki in umakniti dovoljenj za nadurno delo. Zato je na spletu več objav mladih zdravnikov, ki se ne smejo javno izpostaviti zaradi povračilnih ukrepov, ko javno zdravstvo drvi v družbeno razslojevanje, brezvestno bogatenje privilegiranih dvoživk in drsenje proti revščini večine preostalih, ki so premalo plačani in bi njihov protest ogrozil njihove že tako nizke dohodke. Zanje je nerealna stavka zdravnikov iz že zdaj najvišjih plačnih razredov, ki bi radi po plači presegli predsednico države, čeprav so zgolj eden od členov v verigi zaposlenih v javnem sektorju. Zahtevajo celo lastni plačilni steber. V zadnjih času vodstvo Fidesa kaže nezadovoljstvo, ker se mlajši zdravniki ne udeležujejo stavkovnih dogodkov – vsak dan dobivajo pozive, naj se pridružijo stavki, sicer bo nanje padlo tudi delo tistih zdravnikov, ki bodo umaknili soglasja. Slišati je kot grožnja tistim, ki ne podpirajo stavke, pa tudi kot neetična zahteva, da bolnikom odrečejo čim več pomoči.

V javnem zdravstvu imamo mnogo vrhunskih zdravnikov. Med njimi so se proti korupciji v zdravstvu že javno izrekli dr. Erik Brecelj (onkologija) in dr. Samo Zver (hematologija) ter dr. Dušan Keber iz civilne iniciative Glas ljudstva. Javno zdravstvo mora ostati dosegljivo vsem državljanom, in ne le privilegiranim, ker smo vsi štirideset let vlagali v javno zdravstvo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ima od prerazporeditve dodatnega zdravstvenega zavarovanja dovolj sredstev za vse potrebe in tudi za dostojne plače vsega zdravstvenega osebja. Koncesionarji delajo strokovno in v dobro javnega zdravstva. Očiten problem predstavljajo privatni sanatoriji ter nedokončana privatizacija celotnega javnega zdravstva, ki jo hoče od vlade izsiliti Fides, toda na plečih bolnikov, kar ostaja rak rana iz obdobja preteklih vlad, ki so dovoljevale ali pospeševale divjo privatizacijo javnega zdravstvenega sistema.

Minilo je triintrideset let od osamosvojitve, ko smo na barikadah v Trzinu prostovoljno nosili lastne glave naprodaj, da imamo danes tako skorumpirano »Demos – Vatikan« državo, ki nam odreka še ustavno pravico do pravočasne zdravstvene oskrbe. Zato je zadnji čas za ukrepe vlade in njenih inštitucij, da se javno zdravstvo postavi na nivo, na katerem je že bilo, ali pa se bo zgodila ulica.