Na oddelkih za pediatrijo ter ginekologijo in porodništvo ne opravijo nujnega

Od začetka zdravniške stavke 15. januarja do prvega marca so bile v Splošni bolnišnici Jesenice stavkovne aktivnosti omejene na enourne zbore zdravnic in zdravnikov dvakrat tedensko, s prvim marcem pa je večina zdravnikov umaknila soglasja za nadurno delo, so v javnem pismu zapisali zdravniki Splošne bolnišnice Jesenice.

Zaradi stavke so prizadete predvsem nenujne elektivne obravnave in operacije. Največ težav je na pediatričnem oddelku in oddelku za ginekologijo in porodništvo, kjer z razpoložljivim kadrom ne morejo opraviti vsega nujnega dela, so sporočili zdravniki.

Radiološki oddelek je kadrovsko že leta podhranjen in že pred pričetkom stavkovnih aktivnosti ni zagotavljal normalnega dela. »Z zmanjševanjem dela zunanjih izvajalcev, se bo količina in kvaliteta slikovne diagnostike še dodatno zmanjšala, kar bo močno vplivalo na delo vseh bolnišničnih oddelkov,« so napovedali.

Od začetka marca zbori zdravnikov, tako članov kot nečlanov Fidesa, potekajo vsak dan med 8. in 9. uro, kar vpliva na potek zdravniškega dela. Zaradi stavkovnih aktivnosti je bilo v februarju opravljenih za 7,2 odstotka manj načrtovanih operacij, marca pa se je delež nenujnih operativnih obravnav zmanjšal že za 26 odstotkov. »Kljub temu zdravniki v naši bolnici še vedno zagotavljamo vse nujne obravnave pacientov v skladu s stavkovnim minimumom delovnega procesa,« so zapisali zdravniki, ki so vlade zahtevajo takojšnje reševanje razmer v zdravstvu.