Velik zalogaj iskanja ravnotežja med plačnimi zahtevami

Premier Robert Golob se bo danes sestal s pravosodnimi funkcionarji, da »se v konstruktivnem dialogu uskladi rešitev za čimprejšnjo uresničitev odločbe ustavnega sodišča«.

V pripravi naj bi bil poseben zakon, tako pri ureditvi sodniških plač kot pri odgovoru na zahteve stavkajočega zdravniškega Fidesa pa bo vlada morala imeti v mislih zavezo, ki jo je dala sindikatom javnega sektorja, da do 13. septembra ne bo sklepala dogovorov za odpravo nesorazmerij z nobeno skupino posebej. Zaostrovanja že napovedujejo policisti, vojaki, uradniki in drugi zaposleni v državni upravi.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je že večkrat napovedala, da si bodo za sprejetje posebnega zakona za uresničitev odločbe, ki se nanaša na kršitev materialne neodvisnosti sodnikov, prizadevali še pred parlamentarnimi počitnicami. Ni še znano, ali bodo v tem posebnem zakonu predvideni dodatki do uveljavitve plačne reforme in nove plačne lestvice, kakršni so že bili predlogi v preteklosti, ali je v igri kakšna druga rešitev.