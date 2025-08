Zahod je soodgovoren za vsakega mrtvega otroka

Posebna poročevalka Združenih narodov za zasedena palestinska ozemlja Francesca Albanese že dolgo govori o tem, da ZDA in nekatere članice Evropske unije, zlasti Nemčija (obe sta med največjimi izvoznicami orožja v Izrael), z vojaško podporo Izraelu omogočata izvajanje genocidnih dejanj.

Človek preprosto ne more dojeti, da zločinski izraelski režim podpira država s tako težkim zgodovinskim dolgom, kot ga ima Nemčija. Govori se, da podpira Izrael zaradi holokavsta in posledičnega občutka krivde. Tej razlagi težko verjamem.

Letos mineva osemdeset let od konca druge svetovne vojne. Iz raziskave v raziskavo je v Nemčiji več tistih, ki menijo, da bi morali pod spominom na nacistične grozote potegniti črto.

Nemška vojaška pomoč državi, ki iztreblja civilno prebivalstvo, lahko pomeni le, da se Nemčija v resnici ne obremenjuje s svojim zgodovinskim dolgom. FOTO: Shutterstock

Nemška vojaška pomoč državi, ki iztreblja civilno prebivalstvo, lahko pomeni le, da se Nemčija v resnici ne obremenjuje s svojim zgodovinskim dolgom (ki ga, mimogrede, nima le do Judov, ampak tudi do Slovanov, Romov in drugih).

Težki zgodovinski dolgovi bremenijo tudi ZDA, če naštejem le nekatere: grozote, storjene nad sužnji iz Afrike, krvava vietnamska vojna, nezakonita invazija ZDA v Iraku …

O družbi, ki ji je pripadal, je ameriški kulturni kritik in folklorist Gershon Legman leta 1949 zapisal: »Kar ljudje pomnijo, so Američani poleg Burov edino moderno ljudstvo, ki je na področju, kjer se je naselilo, popolnoma pometlo z domačim prebivalstvom.« Dodajam: In z ameriškim bizonom. (To mogočno žival, ki se je selila po severnoameriški celini in je bila za staroselce življenjskega pomena, so proti koncu 19. stoletja praktično iztrebili.)

Države, ki vojaško, finančno ali moralno podpirajo režim, ki izvaja vojne zločine, so soodgovorne za vojne zločine. FOTO: Patrick Kovacs/Reuters

Mnoge države zahodne Evrope nosijo težke (imperialistične) zgodovinske dolgove. Kolonizacija Amerik je bila po besedah antropologinje dr. Šumi eden najobsežnejših genocidov v človeški zgodovini in se pravzaprav sploh še ni končal. Uničevanje naravnih habitatov, zlasti deževnega gozda, v ogromnih državah, kakršna je Brazilija, še traja, tako da se sploh ne ve, koliko skupnostim staroselcev bodo tam s krčenjem deževnega gozda še uničili življenjsko okolje.

Nekatere članice Evropske unije, zlasti Nemčija, in ZDA so danes zaveznice režima, ki bo judovskemu ljudstvu naložil težak zgodovinski dolg: umor šestdeset tisoč civilistov v Gazi (do zdaj). Tudi po njihovi zaslugi izraelska vojska nekaznovano pohablja in ubija palestinske otroke – kolikor ne z orožjem, pa z lakoto.

Težki zgodovinski dolgovi bremeni tudi ZDA. FOTO: Kevin Mohatt/Reuters

Države, ki vojaško, finančno ali moralno podpirajo režim, ki izvaja vojne zločine, so soodgovorne za vojne zločine.

***

Metka Pekle, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.