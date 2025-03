Ahonen je po čudežu ostal živ

V nadaljevanju preberite:

Ko se sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih oziroma poletih sklene v Planici, je to praznik po tekmovalni plati, pa še po čem. Na koncu tekmovalnega obdobja se izpraznijo še zadnji naboji adrenalina, zato se v dolini pod Poncami dogaja in zgodi marsikaj. Zgodba izpred dvajsetih let je resnično neverjetna, ker v njej nastopajo evropski severnjaki, pa ob njej tudi Vikingom zaledeni kri. Kaj se je v Planici dogajalo na dan in tekmi, kjer so kar štirikrat izboljšali svetovni rekord, Janne Ahonen pa je skakal pijan in grdo padel, preberite v članku.